Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da ziynet eşyası çalan kişi tutuklandı
Son Dakika Güncel Adıyaman'da ziynet eşyası çalan kişi tutuklandı

Adıyaman'da ziynet eşyası çalan kişi tutuklandı

1 saat önce

Adıyaman'da bir eve girerek ziynet eşyası çalan kişi tutuklandı.

Adıyaman'da ziynet eşyası çalan kişi tutuklandı, System.String[]

Adıyaman'da bir eve girerek ziynet eşyası çalan kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri Yeni Mahalle'deki bir evden ziynet eşyası çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelinin kimliğini belirleyen ekipler, Engin Ö'yü kent merkezinde gözaltına aldı.

Zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü, Yeni Mahalle, Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 03:24 Kaynak: AA
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