Adıyaman'da ziynet eşyası çalan kişi tutuklandı
1 saat önce
Adıyaman'da bir eve girerek ziynet eşyası çalan kişi tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 03:24 Kaynak: AA
Adıyaman'da bir eve girerek ziynet eşyası çalan kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri Yeni Mahalle'deki bir evden ziynet eşyası çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelinin kimliğini belirleyen ekipler, Engin Ö'yü kent merkezinde gözaltına aldı.
Zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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