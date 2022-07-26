Adıyaman'daki anız yangını korkuttu - Son Dakika
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Adıyaman'daki anız yangını korkuttu

26.07.2022 13:44
Adıyaman'daki anız yangını korkuttu

Adıyaman'da, meydana gelen anız yangını korku ve paniğe neden oldu.

Adıyaman'da, meydana gelen anız yangını korku ve paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman'ın Kahta ilçesi yakınlarında anız yangını meydana geldi. Çıkan yangın kısa sürede büyüyerek bölgeye yayılmaya başladı. Durum üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yedi adet itfaiye aracının müdahale ettiği yangın yerine Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürü Ali Doğan'da giderek çalışmalara destek verdi. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmaları neticesinde kontrol altına alınarak söndürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

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Kaynak: İHA

Adıyaman, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adıyaman'daki anız yangını korkuttu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adıyaman'daki anız yangını korkuttu - Son Dakika
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