Son Dakika Haberleri: Adıyaman'daki Bıçaklı Kavga

Adıyaman'daki Bıçaklı Kavga

1 saat önce

Adıyaman'ın Besni ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişiyi öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Adıyaman'daki Bıçaklı Kavga, System.String[]
Adıyaman'ın Besni ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişiyi öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Erdemoğlu Mahallesi'nde dün çıkan bıçaklı kavgada Kadir Durgut'u öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Mehmet Nuri S'nin (34) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde dün çıkan bıçaklı kavgada yaralanan Kadir Durgut kaldırıldığı Besni Devlet Hastanesinde yaşamını yitirmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 06:50 Kaynak: AA

Besni, Adıyaman, Güncel
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