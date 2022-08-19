Bina yıkımında mahalleyi toz bulutu kapladı - Son Dakika
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Bina yıkımında mahalleyi toz bulutu kapladı

19.08.2022 12:55

Adıyaman'daki bir binanın yıkım çalışmaları esnasında ortaya çıkan toz, mahalle sakinlerinin tepkisine neden oldu.

Adıyaman'daki bir binanın yıkım çalışmaları esnasında ortaya çıkan toz, mahalle sakinlerinin tepkisine neden oldu. Yıkım bölgesinden geçen vatandaşlar, tozdan neye uğradıklarını şaşırdı.

Mehmet Akif Mahallesi Sait Ağa Camii yakınlarında bulunan ve daha önceden milli eğitim lojmanları olarak kullanılan binanın yıkımı için çalışma başlatıldı. İş makineleriyle yıkımı yapılan bina, çalışmalar esnasında bir anda yan yattı.

İş makineleri tarafından yıkılmaya çalışılan binadan yükselen tozlar ise adeta bütün mahalleyi kapladı. Yıkım bölgesinden geçen çoğu vatandaş, yüzlerini kapatarak ilerlemek zorunda kaldı. Birçok mahalle sakini, toza karşı tedbirin alınmaması ve mahalleliye bilgi verilmemesinden dolayı duruma tepki gösterdi. Binada yıkım çalışmaları devam ediyor. - ADIYAMAN

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Kaynak: İHA

milli eğitim bakanlığı, Adıyaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bina yıkımında mahalleyi toz bulutu kapladı - Son Dakika

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