Açıklamada, "Zey köyünde 10 gün süreyle karantina tedbirlerinin uygulanması ve köydeki okullarda yüz yüze eğitim ve öğretim hizmetlerine karantina süresince ara verilmesine karar verildi." denildi.

Adıyaman 'da merkeze bağlı Zey köyünde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karantinası nedeniyle yüz yüze eğitime 10 gün ara verildi.

Son Dakika › Güncel › Adıyaman'daki bir köyde Kovid-19 vakaları nedeniyle yüz yüze eğitim 10 gün ertelendi - Son Dakika

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