Adıyaman'daki bir köyde Kovid-19 vakaları nedeniyle yüz yüze eğitim 10 gün ertelendi - Son Dakika

Adıyaman'daki bir köyde Kovid-19 vakaları nedeniyle yüz yüze eğitim 10 gün ertelendi
17.02.2021 16:57
Adıyaman'da merkeze bağlı Zey köyünde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karantinası nedeniyle yüz yüze eğitime 10 gün ara verildi.
Adıyaman'da merkeze bağlı Zey köyünde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karantinası nedeniyle yüz yüze eğitime 10 gün ara verildi.
Adıyaman Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Zey köyünde, ikiden fazla hanede Kovid-19 vakasının görüldüğü belirtildi.
Açıklamada, "Zey köyünde 10 gün süreyle karantina tedbirlerinin uygulanması ve köydeki okullarda yüz yüze eğitim ve öğretim hizmetlerine karantina süresince ara verilmesine karar verildi." denildi.
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