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Adıyaman'daki bir okulla ilgili iddialar

4 dakika önce

Besni Kaymakamı ve Gölbaşı Kaymakam Vekili Bedirhan İmamoğlu, Gölbaşı ilçesindeki Belören Çok Programlı Anadolu Lisesi'yle ilgili iddiaların gerçeği yansıtmadığının tespit edildiğini bildirdi.

Adıyaman'daki bir okulla ilgili iddialar, System.String[]

Besni Kaymakamı ve Gölbaşı Kaymakam Vekili Bedirhan İmamoğlu, Gölbaşı ilçesindeki Belören Çok Programlı Anadolu Lisesi'yle ilgili iddiaların gerçeği yansıtmadığının tespit edildiğini bildirdi.

Bedirhan İmamoğlu, yazılı açıklamasında, Belören Çok Programlı Anadolu Lisesi hakkında internet medyasında yer alan "öğrencilere dini konularda baskı yapıldığı" iddialarıyla ilgili Gölbaşı İlçe Milli Eğitim Müdürü ile Gölbaşı İlçe Milli Eğitim Şube Müdürünün konuyu araştırmak ve incelemek üzere görevlendirildiğini ifade etti.

"İlgili araştırmacıların öğrenci, öğretmen, idareci ve veli görüşmelerine dayanarak yaptıkları inceleme ve araştırma sonucunda basına yansıtılan hiçbir iddianın doğru olmadığı anlaşıldı" ifadesini kullanan İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Bu iddiaların maksatlı olarak çıkarılmış olabileceği, zaten Belören Çok Programlı Anadolu Lisesi'nin son 2 yıldır aynı alandaki okullar içerisinde Adıyaman birincisi olduğu, okulun eğitim-öğretimindeki başarılardan çok memnun olunduğu, belde halkının okuldaki bu başarılar karşısında çok mutlu oldukları ve okulu benimsedikleri anlaşılmıştır."

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Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 03:52 Kaynak: AA
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