Son Dakika Haberleri: Adıyaman'daki Cinayet

Adıyaman'daki Cinayet

1 saat önce

Adıyaman'da alzaymır hastasını öldüren zanlı tutuklandı.

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Adıyaman'da alzaymır hastasını öldüren zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, dün Zeytindalı Caddesi Mustafa Yücel Özbilgin Parkı yakınında, tartıştığı alzaymır hastası Ahmet Elçi'yi yanındaki tabancayla kafasına ateş ederek öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan M.T'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Adıyaman'da dün ekmek almak için dışarıya çıkan 68 yaşındaki alzaymır hastasını öldüren kişi yakalanmış, olay, caddedeki bir bakkalın güvenlik kamerasınca da kaydedilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 05:50 Kaynak: AA

Mustafa Yücel, Adıyaman, Güncel
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