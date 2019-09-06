Son Dakika Haberleri: Adıyaman'daki cinayetten etkilenip, eşini uyurken keserle öldürmüş (2)
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Adıyaman'daki cinayetten etkilenip, eşini uyurken keserle öldürmüş (2)

1 saat önce

TUTUKLANDIKonya'da, 28 yıllık eşi Veysel Sağdıç'ı (53) başına keserle vurarak, öldüren 3 çocuk annesi Fadik Sağdıç (46), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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TUTUKLANDI
Konya'da, 28 yıllık eşi Veysel Sağdıç'ı (53) başına keserle vurarak, öldüren 3 çocuk annesi Fadik Sağdıç (46), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 07:07 Kaynak: DHA
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