Adıyaman'daki cinayetten etkilenip, eşini uyurken keserle öldürmüş (2)
1 saat önce
TUTUKLANDIKonya'da, 28 yıllık eşi Veysel Sağdıç'ı (53) başına keserle vurarak, öldüren 3 çocuk annesi Fadik Sağdıç (46), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 07:07 Kaynak: DHA
TUTUKLANDI
Konya'da, 28 yıllık eşi Veysel Sağdıç'ı (53) başına keserle vurarak, öldüren 3 çocuk annesi Fadik Sağdıç (46), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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