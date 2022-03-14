Adıyaman'daki deprem sonrası Naci Görür'den korkutan açıklama: Bugünkü deprem beklediğimiz depremi öne çekmiş olabilir - Son Dakika
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Adıyaman'daki deprem sonrası Naci Görür'den korkutan açıklama: Bugünkü deprem beklediğimiz depremi öne çekmiş olabilir

14.03.2022 21:21
Adıyaman'daki deprem sonrası Naci Görür'den korkutan açıklama: Bugünkü deprem beklediğimiz depremi öne çekmiş olabilir

Bugün Adıyaman'da yaşanan 4.3 büyüklüğündeki deprem sonrası Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den endişelendiren bir tahmin geldi. Prof. Dr. Görür, "Elazığ depreminden sonra ben Çelikhan-Erkenek hattı tehlike altına girdi dikkat edilmeli diye sürekli uyarmaya başladım. Bu hat 1893'de 7'nin üzerinde deprem üretmiş. Bugünkü deprem beklediğimiz depremi öne çekmiş olabilir." dedi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre, merkez üssü Adıyaman Çelikhan olan 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 15.38'deki deprem, yerin 7.06 kilometre derinliğinde oldu. Sarsıntı, Adıyaman'ın yanı sıra Malatya ve Gaziantep'te de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybının yaşanmadığı öğrenildi.

"BEKLENEN DEPREMİ ÖNE ÇEKEBİLİR"

Naci Görür, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Arkadaşlar Çelikhan/Taşdamlar'da 4,5'lik deprem oldu. Elazığ depreminden sonra ben Çelikhan- Erkenek hattı tehlike altına girdi dikkat edilmeli diye sürekli uyarmaya başladım. Bu hat 1893'de 7'nin üzerinde deprem üretmiş. Bugünkü deprem beklediğimiz depremi öne çekmiş olabilir." uyarısında bulundu.

"DİKKATLİ OLMALI"

Naci Görür, attığı diğer tweetinde ise, "Yeni olan deprem Çelikhan-Erkenek fay kolunun doğu ucunda. KAF'ın Sivrice- Pütürge hattı 2020 Elazığ depremi ile kırılmıştı. Ben Elazığ depreminin Çelikhan- Erkenek hattına stres transferi yapmış olabileceğini söylemiştim. Çelikhan- Erkenek ve Maraş Türkoğlu hattı dikkatli olmalı" ifadelerini kullandı.

İsabetli tahminleriyle tanınan Naci Görür'den endişelendiren uyarı: Bugünkü deprem beklediğimiz depremi öne çekmiş olabilir
YORUMLAR
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Son Dakika Güncel Adıyaman'daki deprem sonrası Naci Görür'den korkutan açıklama: Bugünkü deprem beklediğimiz depremi öne çekmiş olabilir - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adıyaman'daki deprem sonrası Naci Görür'den korkutan açıklama: Bugünkü deprem beklediğimiz depremi öne çekmiş olabilir - Son Dakika
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