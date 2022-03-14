Adıyaman'daki depremde iki yapı hasar gördü - Son Dakika
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Adıyaman'daki depremde iki yapı hasar gördü

14.03.2022 19:02
Adıyaman'daki depremde iki yapı hasar gördü

Adıyaman'da merkez üssü Çelikhan ilçesi olan 4.3 büyüklüğündeki depremde iki yapıda hasar meydana geldi.

Adıyaman'da merkez üssü Çelikhan ilçesi olan 4.3 büyüklüğündeki depremde iki yapıda hasar meydana geldi.

Çelikhan ilçesinde saat 15.38'de meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki depremde, ilçeye bağlı Karagöl köyünde iki yapıda hasar meydana geldiği öğrenildi. Köyde bulunan kerpiç bir ahırın duvarında çökme, beton bir evin duvarlarında ise çatlaklar oluştu. Köye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı öğrenilirken, ekipler hasar tespit çalışması yaptı. - ADIYAMAN

Adıyaman'daki depremde iki yapı hasar gördü
Adıyaman'daki depremde iki yapı hasar gördü

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Çelikhan, Adıyaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Adıyaman'daki depremde iki yapı hasar gördü - Son Dakika


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