Adıyaman'daki depremzedelere "psiko-sosyal" destek - Son Dakika
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Adıyaman'daki depremzedelere "psiko-sosyal" destek

13 dakika önce

Adıyaman'da hissedilen deprem sonrası Adıyaman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri depremzedelere psiko-sosyal destek verdi.

Adıyaman'daki depremzedelere

Adıyaman'da hissedilen deprem sonrası Adıyaman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri depremzedelere psiko-sosyal destek verdi.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 6,8 büyüklüğünde deprem Adıyaman'da da hissedildi. Deprem sonrası Gerger ve Sincik ilçesinde evlerinin zarar görmesinden dolayı çadırda yaşamlarını sürdüren depremzedelere I·l Mu¨du¨rlu¨gˆu¨ bu¨nyesindeki "psiko-sosyal destek ekipleri" yaşanılan travmayı atlatmak için sahada tek tek çadırları dolaşarak destek oluyor.

Adıyaman Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, Elazıgˆ'ın Sivrice ilc¸esinde meydana gelen 6,8 s¸iddetindeki depremin üzüntüsünü yaşadığını söyledi.

Çelik, şunları kaydetti:

""Deprem travmasının atlatılması, normalles¸menin sagˆlanması ve vatandas¸larımızın gu¨ndelik hayata yeniden adapte olabilmelerini sagˆlamak amacıyla I·l Mu¨du¨rlu¨gˆu¨mu¨zde kriz masası olus¸turarak koordinasyonu sagˆlayıp hızlı bir s¸ekilde psiko-sosyal mu¨dahale ekiplerimizle olay yerine intikal ettik. Elazıgˆ ve Gerger ilc¸emiz ile bagˆlı ko¨ylerinde depremden etkilenen kardes¸lerimize onların yanlarında oldugˆumuzu hissettirmek, ihtiyac¸larını tespit etmek ve travmalarını ortadan kaldırmak amacıyla yogˆun bir s¸ekilde c¸alıs¸malarımızı su¨rdu¨ru¨yoruz."

Adıyaman, Sivrice, Gerger, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 12:34 Kaynak: AA
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