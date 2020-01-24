Adıyaman'daki ev yangını hasara neden oldu - Son Dakika

Adıyaman'daki ev yangını hasara neden oldu
6 saat önce
Adıyaman'da çıkan ev yangınında hasar oluştu.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 04:50 Kaynak: AA
Adıyaman'da çıkan ev yangınında hasar oluştu.
Alınan bilgiye göre, Atatürk Bulvarı Köy Hizmetleri kavşağı yakınında Hacı Bilgin'e ait bir binanın 7'inci katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Dumanları fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Ekipler, yarım saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü.
Yangında evde hasar oluştu.
Son Dakika Avustralya'da yangın, toz fırtınası ve sel felaketinin ardından 'ölümcül örümcek' tehdidi Son Dakika: Elazığ'daki depremde hasar gören binada doğalgaz patlaması sonucu yangın çıktı Prof. Dr. Feyzi Bingöl, Elazığ depremini günler öncesinden tahmin etti TRT 2 ekibi Elazığ'daki depreme canlı yayında yakalandı