Adıyaman'daki ev yangını hasara neden oldu - Son Dakika
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Adıyaman'daki ev yangını hasara neden oldu

6 saat önce

Adıyaman'da çıkan ev yangınında hasar oluştu.

Adıyaman'daki ev yangını hasara neden oldu, System.String[]

Adıyaman'da çıkan ev yangınında hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Bulvarı Köy Hizmetleri kavşağı yakınında Hacı Bilgin'e ait bir binanın 7'inci katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Dumanları fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Ekipler, yarım saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü.

Yangında evde hasar oluştu.

Atatürk Bulvarı, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 04:50 Kaynak: AA
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