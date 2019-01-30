Adıyaman'daki Gasp İddiası
1 saat önce
Adıyaman'da hamile kadının evine "Sağlık Bakanlığından geldiklerini" öne sürerek girip, altın ve bileziklerini gasbeden 3 şüpheli gözaltına alındı.
Adıyaman'da hamile kadının evine "Sağlık Bakanlığından geldiklerini" öne sürerek girip, altın ve bileziklerini gasbeden 3 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, önceki gün Yeşilyurt Mahallesi'nde hamile Şükran Uzun'un evine girerek altın ve bileziklerinin gasbeden zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.
Olay yeri çevresindeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, zanlıların E.Ç, F.Ü. ve İ.E. olduğunu belirledi.
Şüpheliler kent merkezinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Yeşilyurt Mahallesi'nde, 28 Ocak'ta kimliği belirsiz 3 kişi, "Sağlık Bakanlığından geldiklerini" öne sürerek bir binanın 3'üncü katında yaşayan hamile Şükran Uzun'un evine girmiş ve altın ile bileziklerin olduğu çantayı zorla alıp kaçmıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 02:21 Kaynak: AA
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