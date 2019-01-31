Son Dakika Haberleri: Adıyaman'daki Gasp İddiası

Adıyaman'daki Gasp İddiası

1 saat önce

Adıyaman'da, hamile kadının evine "Sağlık Bakanlığından geldiklerini" öne sürerek girip, altın ve bileziklerini gasbeden biri kadın 4 zanlı tutuklandı.

Adıyaman'daki Gasp İddiası, System.String[]
Adıyaman'da, hamile kadının evine "Sağlık Bakanlığından geldiklerini" öne sürerek girip, altın ve bileziklerini gasbeden biri kadın 4 zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, iki gün önce Yeşilyurt Mahallesi'nde hamile Şükran Uzun'un evine girerek, altın ve bileziklerini gasbeden E.Ç, F.Ü, İ.E. ile G.K. adlı kadının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerin gasbettikleri altınları kuyumcuya sattıkları tespit edilirken, zanlıların adreslerinde yapılan aramada bir kol saati bulundu.

Sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen E.Ç, F.Ü, İ.E. ve G.K, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 05:47 Kaynak: AA

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