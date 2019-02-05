Son Dakika Haberleri: Adıyaman'daki Gasp İddiası

Adıyaman'daki Gasp İddiası

10 dakika önce

Adıyaman'da hastanede 25 günlük bebeğin küpelerini gasbettiği iddiasıyla adliyeye sevk edilen Suriyeli kadın, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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Adıyaman'da hastanede 25 günlük bebeğin küpelerini gasbettiği iddiasıyla adliyeye sevk edilen Suriyeli kadın, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Suriye uyruklu Hasne Nasır'ın dün Adıyaman Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinde tedavi gören 25 günlük bebeğinin kulağındaki altın küpenin zorla alındığını iddia etmesi üzerine güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu gözaltına alınan Hatice A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen Suriyeli kadın, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 05:18 Kaynak: AA

Suriye, Adıyaman, Güncel
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