Son Dakika Haberleri: Adıyaman'daki Gıda Zehirlenmesi

Adıyaman'daki Gıda Zehirlenmesi

1 saat önce

Adıyaman'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvuran 73 öğrenci tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Adıyaman'daki Gıda Zehirlenmesi, System.String[]
Adıyaman'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvuran 73 öğrenci tedavilerinin ardından taburcu edildi.

İmamağa Mahallesi'ndeki Zeynep Turgut İmam Hatip Ortaokulu'nda dün akşam saatlerinde kaşıntı şikayetiyle kentteki özel hastanelere kaldırılan 73 öğrencinin tedavisi tamamlandı. Öğrenciler, tahlil sonuçlarının olumlu çıkmasının ardından taburcu edildi.

Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Fatih Doğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencilerin dün akşam saatlerinde yedikleri ve içtiklerinden dolayı kaşıntı şikayetiyle hastaneye başvurduklarını belirterek, "73 öğrencimizin tahlil sonuçları çıktı. Sağlık durumları iyi. Öğrencilerimizi taburcu ettik." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 01:10 Kaynak: AA

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