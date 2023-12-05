 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Adıyaman'daki İsias Otel'in çökmesiyle ilgili iddianame kabul edildi - Son Dakika

Adıyaman'daki İsias Otel'in çökmesiyle ilgili iddianame kabul edildi

Adıyaman'da yaşanan depremlerde 72 kişi hayatını kaybettiği İsias Otel'in çökmesiyle ilgili iddianame kabul edildi. İddianamede, binanın ruhsatsız kaçak kat eklendiği ve deniz kumu kullanıldığı tespit edildi. İddianameye göre, yapı sahipleri ve proje müellifleri tutuklu veya adli kontrol şartıyla yargılanacak. Beton kalitesinin düşük olduğu ve demir kalınlığının standardın altında olduğu rapor edildi. İddianamede, şüphelilere 'Bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 22 yıl 5 aya kadar ceza talep edildi.

05.12.2023 - 19:23,
Abone Ol

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde 72 kişi kişinin yaşamını yitirdiği Adıyaman'daki İsias Otel'in çökmesiyle ilgili iddianame kabul edildi. İddianamede yer alan raporda; binanın 1991 yılında apartman olarak inşa edildiği ancak sonradan ruhsatsız kaçak kat eklendiği ve binanın inşaatında ise deniz kumu kullanıldığının tespit edildiği belirtildi.

6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin en çok etkilediği Adıyaman'da, KKTC'li sporcuların da aralarında bulunduğu 72 kişinin hayatını kaybettiği İsias Otel ile ilgili yapı sahiplerinden A.B., M.F.B. ve E.B., Fenni Mesul ve Statik Proje Müellifi E.Y., Statik Proje Müellifi H.B. tutuklu, B.A., H.A., M.G., S.Z., Ş.Ö. ve U.B.'nin adli kontrol şartı ile tutuksuz yargılandığı dosyada iddianame tamamlandı. İsias Otel'le ilgili iddianame, davanın ilk duruşmasının 3 Ocak 2024 tarihinde görülmek üzere Adıyaman 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

BETON KALİTESİ DÜŞÜK, DERE KUMU KULLANILMIŞ

Dava ile ilgili dosyada yer alan raporda betonun kalitesinin bariz bir şekilde düşük olduğu, demir kalınlığının standardın çok altında olduğu belirtildi. Yapıya ilişkin zemin etüdü yapılmadığı ve binanın yapımında yasak olmasına rağmen dere kumu kullanıldığı belirlendi. Binanın ilk olarak 1991 yılında apartman olarak tasarlandığı ancak ruhsat çıkartılarak otele çevrildiği vurgulandı. 9 kat olarak inşa edilen yapıya 2016 yılında ruhsat alınmadan bir kat daha eklendiğine dikkat çekildi. Binanın zemin raporu, statik hesap ve statik projesinin de bulunmadığı belirtildi.

İddianame şüphelilerin 'Bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 22 yıl 5 aya kadar cezalandırılmaları talep edildi.

Kaynak: DHA

Kahramanmaraş, Adıyaman, Kıbrıs, Deprem, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adıyaman'daki İsias Otel'in çökmesiyle ilgili iddianame kabul edildi - Son Dakika


23:02
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Erdoğan'ın başkanlığında toplanıyor! Masada milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret konusu var Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Erdoğan'ın başkanlığında toplanıyor! Masada milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret konusu var
21:29
Zincir markette Osmanlı kavgası Zincir markette Osmanlı kavgası
20:52
İsrail, Gazze'yi işgalinde 3'üncü aşamaya geçti İsrail, Gazze'yi işgalinde 3'üncü aşamaya geçti
20:06
81 yaşındaki adamın hapse girmesine neden olan nafakayı Erkekleri Koruma Derneği ödedi 81 yaşındaki adamın hapse girmesine neden olan nafakayı Erkekleri Koruma Derneği ödedi
19:12
Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın lüks araçları TMSF'ye çekildi Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın lüks araçları TMSF'ye çekildi
18:47
Büyükşen çiftini öldüren sanıklara verilen 2'şer kez müebbet hapis cezası onandı Büyükşen çiftini öldüren sanıklara verilen 2'şer kez müebbet hapis cezası onandı
18:35
86 yaşındaki Büyükerşen, belediye başkanlığı için yeniden adaylık başvurusu yaptı 86 yaşındaki Büyükerşen, belediye başkanlığı için yeniden adaylık başvurusu yaptı
18:15
İYİ Parti'den ihraç edilen Milletvekili Ümit Dikbayır'dan ilk sözler İYİ Parti'den ihraç edilen Milletvekili Ümit Dikbayır'dan ilk sözler

Son Dakika
23:02 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Erdoğan'ın başkanlığında toplanıyor! Masada milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret konusu var
21:29 Zincir markette Osmanlı kavgası
20:52 İsrail, Gazze'yi işgalinde 3'üncü aşamaya geçti
20:06 81 yaşındaki adamın hapse girmesine neden olan nafakayı Erkekleri Koruma Derneği ödedi
19:12 Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın lüks araçları TMSF'ye çekildi
18:47 Büyükşen çiftini öldüren sanıklara verilen 2'şer kez müebbet hapis cezası onandı
18:35 86 yaşındaki Büyükerşen, belediye başkanlığı için yeniden adaylık başvurusu yaptı
18:26 Neslim Güngen ve eşi İnanç Güngen'in mal varlıklarına el konuldu
18:15 İYİ Parti'den ihraç edilen Milletvekili Ümit Dikbayır'dan ilk sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2023 23:54:15. #1.11#
SON DAKİKA: Adıyaman'daki İsias Otel'in çökmesiyle ilgili iddianame kabul edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement