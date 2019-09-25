Son Dakika Haberleri: Adıyaman'daki kadınlardan Diyarbakır'daki annelere destek
Son Dakika Güncel Haber

Adıyaman'daki kadınlardan Diyarbakır'daki annelere destek

52 dakika önce

Adıyaman'da, faaliyet gösteren kadın STK'lar tarafından Diyarbakır HDP binası önünde eylem yapan annelere destek amacıyla basın açıklaması yapıldı.

Adıyaman'daki kadınlardan Diyarbakır'daki annelere destek, System.String[]

Adıyaman'da, faaliyet gösteren kadın STK'lar tarafından Diyarbakır HDP binası önünde eylem yapan annelere destek amacıyla basın açıklaması yapıldı.


Demokrasi Parkı önünde toplanan kadın STK'lar, burada teröre lanet ederek HDP binası önünde eylem yapan annelerin her daim yanında olduklarını ve onların destekçisi olduklarını vurguladılar.


Ellerindeki pankartlarla anneleri destekleyen kadın STK'lar adına burada avukat Leyla Karatekin adına basın açıklaması okundu.


Avukat Karatekin okuduğu basın açıklamasında, "Günlerdir yaşanan evlat nöbetlerinde tarifi imkansız acılara şahit oluyoruz. Evladımın ölüsüne bile razıyım diyen annelerin mahsun ve insani direnişinin yanında olmak hepimizin boynunun borcudur. Bizler Edirne'den Kars'a tek yürek olmuş kadınlar ve anneler olarak anne acısının etiketi olmaz diyoruz. Yerel, ulusal ve uluslararası kamuoyunu Diyarbakır'daki annelerinin yanında olmaya davet ediyoruz. Ülkemizin geleceğine refahına birlik ve beraberliğine zarar vermeye çalışan terör örgütlerine ve siyasi uzantılarına karşı yıllardır topyekün mücadele içerisindeyiz. Vatan uğruna verdiğimiz şehitlerin kanı, evlatlarımız için döktüğümüz gözyaşı hale kurumadı. Bu mücadelemize bir mihenk taşını da dağa kaçırılan evraklarını geri almak için teröre yeter diyen Hacerire annemiz ekledi. Gördük ki yanan bir anne yüreği tüm acılara gözyaşına ve gencecik fidanların ölümüne son verebilir. Diyarbakır'da toplanan annelerin günlerdir ve hatta yıllardır süren mücadelesinde kadın olarak tek yürek ve tek dua olduk. Biz de bugün Adıyaman'daki kadın sivil toplum temsilcileri olarak Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan annelerinin yanında bedenen olmasak da onların ne pahasına olursa olsun diyerek teröre karşı gösterdikleri kararır duruşlarının yanındayız. Annelerin başlattığı bu hareket karşısında karanlık yapıların yıkılacağına gönülden inanıyoruz. Annelerimizin bir an önce evlatlarına kavuşmalarını diliyor ve evlat nöbetindeki annelerle birlikte teröre son diyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Diyarbakır, Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 02:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Korkunç olay! Antalya'da belden yukarısı olmayan kadın cesedi bulundu
Organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 3'ü polis 14 şahıs tutuklandı Diriliş Osman'da aranan kan bulundu! Burak Özçivit'e yeni partner HDP önünde evlat nöbeti tutan anneden İmamoğlu'na tepki: Yazıklar olsun

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2019 15:22:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adıyaman'daki kadınlardan Diyarbakır'daki annelere destek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]