Adıyaman'daki kamu kurumlarına erişilebilirlik belgesi verildi - Son Dakika

Adıyaman'daki kamu kurumlarına erişilebilirlik belgesi verildi

03.12.2020 12:16
Adıyaman'daki kamu kurumlarına erişilebilirlik belgesi verildi, System.String[]

Adıyaman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engelli bireylerin sosyal hayata aktif bir şekilde katılımlarını sağlayacak düzenlemeler yapan ildeki kamu kurumları ile özel kuruluşlara erişilebilirlik belgesi verdi.

Adıyaman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engelli bireylerin sosyal hayata aktif bir şekilde katılımlarını sağlayacak düzenlemeler yapan ildeki kamu kurumları ile özel kuruluşlara erişilebilirlik belgesi verdi.

Engelli vatandaşların rahatça ulaşımını sağlayacak şekilde yerleşke girişleri, otoparkları, engelli rampaları, kapıları, koridorları ve asansörleri engelli vatandaşların kullanımına uygun hale getiren Adıyaman'daki bazı kamu kurumları ile özel kuruluşlara Vali Mahmut Çuhadar tarafından belgeleri verildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün koordinasyonunda 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Valilik Konferans Salonunda düzenlenen programa Vali Mahmut Çuhadar, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, Vali Yardımcısı Halid Yıldız, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, bazı kurum amirleri, engelli derneklerinin başkan ve temsilcileri ile engelliler ve aileleri katıldı.

Gerçekleşen programda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından engelli ve yaşlı hizmetleri kapsamında yapılan çalışmaları içeren slayt gösterimi yapıldı.

Programda konuşan Vali Çuhadar, "Valiliğimiz koordinasyonunda, başta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz olmak üzere, tüm kurum ve kuruluşlarla iş birliği içinde, bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonrada engelli kardeşlerimiz için elimizden gelenin en iyisini yapmanın gayreti içinde olacağız" diye konuştu.

Vali Mahmut Çuhadar, engelli vatandaşların kamu ve özel sektör hizmetlerine erişilebilirliklerinin arttırılmasını sağlamak amacıyla kurum içinde ve çevresinde yaptığı düzenlemelerden dolayı kamu ve özel kuruluşların temsilcilerine erişilebilirlik belgesi verdi. - ADIYAMAN

Adıyaman'daki kamu kurumlarına erişilebilirlik belgesi verildi
Adıyaman'daki kamu kurumlarına erişilebilirlik belgesi verildi
Adıyaman'daki kamu kurumlarına erişilebilirlik belgesi verildi

Dünya Engelliler Günü, Adıyaman, Engelli, Kamu, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Adıyaman'daki kamu kurumlarına erişilebilirlik belgesi verildi - Son Dakika


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