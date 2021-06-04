Adıyaman'daki montajlı dolandırıcılık bu kadar da olmaz dedirtti - Son Dakika

Adıyaman'da evlilik hazırlığı yapan genç kızı, babasının ve amcasının ses kayıtlarını montajlayarak kandıran dolandırıcılar, talihsiz kızın bozdurduğu 80 bin liralık altınların parasını hesaplarına yatırmasının ardından ortadan kayboldu. Evlilik hayalleri biten genç kız ile ailesi ise gözyaşları arasında dolandırıcıların bulunmasını istedi.

Adıyaman'da yaşanan son dolandırıcılık olay bu kadar da olmaz dedirtti. Edinilen bilgilere göre, 1 Temmuz tarihinde dünya evine girecek olan Ayşegül Akça'yı telefonla arayan dolandırıcılar, babası ile amcasının bir kuyumcu soygunu esnasında kimliklerinin bulunduğunu ve evde bulunan altınların çalıntı olabileceğini söyleyerek seri numaralarını istedi. Dolandırıcılar daha önceden aradıkları Ayşegül Akça'nın babası Mustafa Baba ile amcası Mehmet Baba'nın ses kayıtlarını montajlayarak telefondan genç kıza dinletti.

Baba ve amcanın yardım istediği montajlı ses kaydı genç kızı çaresiz bıraktı

Montajı yapılmış ses kayıtlarında, "Ayşegül kızım biz karakoldayız, polisler yanımızda ne diyorlarsa yap biz altınların parasını aldık, sen o parayı hesaba yatır" şeklindeki cümleleri dinleyen genç kız, kuyumcuda altınları bozdurdu. Nişan töreninde kendisine yapılan altınları bozduran genç kız, 80 bin TL'yi alarak bir bankadan dolandırıcıların verdiği hesaba aktardı. Bir süre sonra dolandırıldıklarını anlayan genç kız ve ailesi, polis merkezine giderek dolandırıcılardan şikayetçi oldu. Evlilik hayallerinin suya düştüğünü söyleyen Ayşegül Akça ve ailesi yetkililerden dolandırıcıların bulunmasını istedi.

"Soygun var, altınlarınız çalıntı dediler, bizi dolandırdılar"

Bugün gelinlik provası yapmak için gün aldığını dolandırıldığından dolayı düğününün iptal olduğunu söyleyen Ayşegül Akça, "Kuyumcu soygununun olduğunu amcam ve babamın kimlik fotokopilerinin orada düşürüldüğünü bizdeki altınların çalıntı olduğunu, bu yüzden de seri numaralarını öğrenmem için beni kuyumcuya yolladılar. Kuyumcuya gidince ailemi tehdit etmişler, amcam ve babamın ses kayıtlarını beni arıyorlarmış gibi dinlettiler. Bende amcam ve babam için altınlarımı sattım. Benim 1 Temmuz'da düğünüm var. Benim daha çeyizim burada. Ben bugün çeyizimi serecektim, çeyizimi sermek yerine oturmuş ağlıyorum. Bugün 80 bin TL param gitti. Devletimize, askerlerimize, polislerimize sesleniyorum, bize yardımcı olun. Ben düğünümü yapamıyorum. Her genç kızın olduğu gibi benimde evlilik hayallerim vardı. Hayallerimi yıktılar. Ayrıca ben altınların seri numarasını öğrendikten sonra babamın yanına 100 bin TL bıraktıklarını ve polis ekiplerinin orada olduğunu söylediler. Ben bunlara inanmadım ama babamla konuşuyor gibi yapıp bana ses kaydı dinlettiler. Babama 100 bin TL yanımda dedirtmeye çalışmışlar. Biz bunu anlamadık, düğün parası gitti. Ben evlenemiyorum. Beni bugün gelinlikçiler arıyor beni gelinlik provasına çağırıyorlar ben gidemiyorum" dedi.

"Ne yapacağımı bilmiyorum, beni dolandırdılar"

Açıklama yapan baba Mustafa Baba ise, "Düğününe 1 ay kaldı. Ben dünürlerime mahcup oldum. Ben ne yapacağımı bilmiyorum. Beni dolandırdılar. Başkanlarının canı yanmasın. Devletimizden bunu rica ediyorum. Benim kızımın düğünü şimdi iptal oldu. Bu düğünü yapamayacağım. Ben bu adamlara ne diyeceğim, bu düğünü ertelemem lazım, bu düğünü yapamayacağım. Düğün iptal abi. Ayın birinde kınası vardı, ayın 3'ünde düğünü vardı, ben ne yapacağım şimdi" diye konuştu.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN