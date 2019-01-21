Son Dakika Haberleri: Adıyaman'daki Okullarda Satranç Sınıfı Açıldı

Adıyaman'daki Okullarda Satranç Sınıfı Açıldı

39 dakika önce

Adıyaman'ın Gölbaşı, Tut ve Besni ilçelerinde 6 okulda, satranç sınıfı oluşturuldu.

Adıyaman'daki Okullarda Satranç Sınıfı Açıldı, System.String[]
Adıyaman'ın Gölbaşı, Tut ve Besni ilçelerinde 6 okulda, satranç sınıfı oluşturuldu.

Hayallere Köprü Kuruyoruz Derneği tarafından Gölbaşı ilçesinde Şehit Özer Salik İlkokulu, Şehit Ümit Özet Ortaokulu ve İbni Sina Mesleki Teknik Anadolu Lisesinde, Besni ilçesinde Servi Erdemoğlu Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, Gülsüm İbrahim Erdemoğlu Ortaokulunda,Tut ilçesinde de Kaşlıca Ortaokulunda satranç sınıfları açıldı.

Hayallere Köprü Kuruyoruz Derneği Başkanı Kadın Hastalıkları Uzm. Dr. Mehmet Salıcı ile dernek üyeleri Prof. Dr. Fevziye Füsun Yıldız ve Çocuk Hastalıkları Uzm. Dr. Begüm Murt, Gölbaşı ilçesini ziyaret ederek 6 okulda satranç sınıfının açılışı yaptı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Şeyh Özdemir, Adıyaman genelinde 70 öğrenciye burs imkanı sağlayan ve okullara ayni yardımda bulunan dernek üyelerine teşekkür ederek, başarılı çalışmalarından dolayı plaket verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 05:15 Kaynak: AA

Besni, Tut, Adıyaman, Güncel
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