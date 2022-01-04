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Adıyaman'daki ölümlü kavgaya ilişkin 9 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Adıyaman'daki ölümlü kavgaya ilişkin 9 şüpheli tutuklandı

04.01.2022 11:16
Adıyaman'daki ölümlü kavgaya ilişkin 9 şüpheli tutuklandı

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde, 1 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 9 şüpheli tutuklandı.

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde, 1 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 9 şüpheli tutuklandı.

Gölpınar köyünde iki aile arasındaki kavgaya karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 9'u nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, yaşı küçük 1 şüpheli adli kontrol hükümlerince serbest bırakıldı.

Samsat ilçesine bağlı Gölpınar köyünde 1 Ocak'ta alacak verecek meselesi nedeniyle iki aile arasında çıkan silahlı kavgada Ş.B. hayatını kaybetmiş, 5 kişi yaralanmıştı.

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Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adıyaman'daki ölümlü kavgaya ilişkin 9 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adıyaman'daki ölümlü kavgaya ilişkin 9 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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