Perre Antik Kenti'nde 1800 yıllık 4 insan iskeleti bulundu - Son Dakika
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Perre Antik Kenti'nde 1800 yıllık 4 insan iskeleti bulundu

06.09.2022 12:19
Perre Antik Kenti'nde 1800 yıllık 4 insan iskeleti bulundu

ADIYAMAN'daki Perre Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmalarında, sanduka mezar içerisinde 1800 yıllık olduğu değerlendirilen 4 insan iskeleti bulundu.

ADIYAMAN'daki Perre Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmalarında, sanduka mezar içerisinde 1800 yıllık olduğu değerlendirilen 4 insan iskeleti bulundu.

Kommagene Krallığı'nın 5 büyük kentinden biri olan Perre Antik Kenti'nde 2022'de başlayan, Örenli Mahallesi'nde mozaiklerin bulunduğu alanda devam eden kazı çalışmaları sırasında sanduka mezar bulundu. Ahşap, çini, mermer, taş gibi farklı malzemelerden yapılan sanduka mezarda, 1800 yıllık olduğu değerlendirilen 4 insan iskeleti tespit edildi. Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, "2009 yılında yapmış olduğumuz kazılar sonucunda mozaik dediğimiz bir alanda bir taban mozaiğe ulaşmıştık. Bu taban mozaiğinin orta kısmında asma dalı yaprakları içerisinde yaban keçileri ve hayvan betimleri yer almaktaydı. Milattan sonra 5'inci yüzyıl ile tarihlenen bu taban mozaiğinde 2022 yılı itibarı ile Adıyaman İl Özel İdaresi'nin desteği ile yapmış olduğumuz ikinci etap ihale sonucunda, kartalı dediğimiz alanda açma çalışmalarının dördüncü gününde sanduka mezar tespit ettik. Bu sanduka mezarın kapağı kaldırıldığında 4 bireye ait olan iskelet bulduk. Mezarın, milattan sonra 2'inci yüzyıla günümüzden bin 800 yıl öncesine ait olduğunu düşünmekteyiz" dedi.


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Muaythai Türkiye Şampiyonasında 9 madalya kazanıldı Muaythai Türkiye Şampiyonasında 9 madalya kazanıldı Perre Antik Kenti'ndeki kazılarda 1800 yıllık insan iskeletleri bulundu Perre Antik Kenti'ndeki kazılarda 1800 yıllık insan iskeletleri bulundu
Kaynak: DHA

Kommagene, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Perre Antik Kenti'nde 1800 yıllık 4 insan iskeleti bulundu - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Perre Antik Kenti'nde 1800 yıllık 4 insan iskeleti bulundu - Son Dakika
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