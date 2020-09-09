ADIYAMAN'da, terör örgütü PKK/KCK'ya malzeme desteği ve lojistik destek sağladığı belirlenen Z.K. tutuklandı.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonda, Z.K. gözaltına alındı. Terör örgütü PKK/KCK'ya malzeme desteği ve lojistik destek sağladığı belirlenen Z.K., sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Z.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2020 12:19 - Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Adıyaman'daki PKK operasyonunda 1 tutuklama - Son Dakika