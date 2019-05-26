Adıyaman'daki silahlı kavga
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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde husumetli aileler arasında çıkan silahlı kavgada köy muhtarını öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Adıyaman
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 04:41 Kaynak: AA
'ın Kahta
ilçesinde husumetli aileler arasında çıkan silahlı kavgada köy muhtarını öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, 22 Mayıs'ta ilçeye bağlı Boğazkaya köyünde husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavgada köy muhtarı Mustafa Yücel
'i (51) öldürdüğü iddiasıyla aranan Mehmet Sait
D. jandarma ekiplerince Kahta ilçesinde gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklandı.
Kahta ilçesinde 22 Mayıs'ta husumetli aileler arasında çıkan silahlı kavgada av tüfeğiyle ağır yaralanan köy muhtarı Mustafa Yücel (51) 112 Acil Servis
ekiplerince kaldırıldığı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi
'nde hayatını kaybetmişti.
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