Adıyaman'daki silahlı kavga
1 saat önce
Adıyaman'daki silahlı kavgada bir kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı.
Adıyaman
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 03:26 Kaynak: AA
'daki silahlı kavgada bir kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı.
Varlık Mahallesi'nde 17 Haziran'da çıkan silahla kavgada Nebi Tekin'i yaraladığı iddiasıyla aranan İ.S, İl Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şubesi ekipleri tarafından kent merkezinde yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Binali Yıldırım makam aracı iddialarına cevap verdi: Olayları çarpıtmaya gerek yok
Vahşi cinayetin sırrı çözüldü! İlişki için anlaştığı kadını, yeri beğenmeyince öldürmüş!
Gençler, Yıldırım için pedal çevirdi: Kankamızı İstanbul gençliği hak ettiği yere getirecektir
Son Dakika! Okula başlama yaşı 69 aya çıkarıldı