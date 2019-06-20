Son Dakika Haberleri: Adıyaman'daki silahlı kavga
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Adıyaman'daki silahlı kavga

1 saat önce

Adıyaman'daki silahlı kavgada bir kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı.

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Adıyaman'daki silahlı kavgada bir kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı.
Varlık Mahallesi'nde 17 Haziran'da çıkan silahla kavgada Nebi Tekin'i yaraladığı iddiasıyla aranan İ.S, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından kent merkezinde yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 03:26 Kaynak: AA
Adıyaman, Güncel
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