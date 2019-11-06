Adıyaman'daki silahlı kavgada gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Adıyaman'da akraba iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Turgut Reis Mahallesi'nde 4 Ekim'de akraba iki kişi arasında çıkan ve A.P'nin yaralandığı silahlı kavganın ardından kaçan Z.F, polis ekiplerince yakalandı.
Gözaltına alınan zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Adıyaman'da 4 Ekim'de A.P. ile akrabası Z.F. arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.P, ayaklarından yaralanmış, polis ekiplerince kaçan Z.F'nin yakalanması için çalışma başlatılmıştı.
Kavga anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.