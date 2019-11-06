Adıyaman'daki silahlı kavgada gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Adıyaman'da 4 Ekim'de A.P. ile akrabası Z.F. arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.P, ayaklarından yaralanmış, polis ekiplerince kaçan Z.F'nin yakalanması için çalışma başlatılmıştı.

Turgut Reis Mahallesi'nde 4 Ekim'de akraba iki kişi arasında çıkan ve A.P'nin yaralandığı silahlı kavganın ardından kaçan Z.F, polis ekiplerince yakalandı.

Adıyaman 'da akraba iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Köpeğe çarpmamak için ani fren yaptı, zincirleme kazaya neden oldu: 1 ölü