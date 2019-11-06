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Son Dakika Güncel Adıyaman'daki silahlı kavgada gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Adıyaman'daki silahlı kavgada gözaltına alınan zanlı tutuklandı

7 saat önce

Adıyaman'da akraba iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Adıyaman'daki silahlı kavgada gözaltına alınan zanlı tutuklandı, System.String[]

Adıyaman'da akraba iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Turgut Reis Mahallesi'nde 4 Ekim'de akraba iki kişi arasında çıkan ve A.P'nin yaralandığı silahlı kavganın ardından kaçan Z.F, polis ekiplerince yakalandı.

Gözaltına alınan zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adıyaman'da 4 Ekim'de A.P. ile akrabası Z.F. arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.P, ayaklarından yaralanmış, polis ekiplerince kaçan Z.F'nin yakalanması için çalışma başlatılmıştı.

Kavga anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.

Turgut reis Mahallesi, Adıyaman, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 07:06 Kaynak: AA
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