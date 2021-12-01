Adıyaman'daki silahlı kavgada gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı - Son Dakika

Adıyaman'da 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 6 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kentte iki grup arasında çıkan ve 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan M.U. ve K.U. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğer 4 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Atatürk Bulvarı'nda 29 Kasım'da iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmış, tabancayla ateş açılması sonucu 4 kişi yaralanmıştı.