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Adıyaman'daki silahlı kavgada gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı - Son Dakika

Adıyaman'daki silahlı kavgada gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı

01.12.2021 10:17
Adıyaman'daki silahlı kavgada gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı

Adıyaman'da 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 6 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Adıyaman'da 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 6 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kentte iki grup arasında çıkan ve 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan M.U. ve K.U. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğer 4 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Atatürk Bulvarı'nda 29 Kasım'da iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmış, tabancayla ateş açılması sonucu 4 kişi yaralanmıştı.

Cinayet Büro Amirliği, Emniyet Müdürlüğü, Adıyaman, Asayiş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adıyaman'daki silahlı kavgada gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adıyaman'daki silahlı kavgada gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı - Son Dakika
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