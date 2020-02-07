Adıyaman'daki silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Adıyaman'daki silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti

6 saat önce

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan iki kişiden 1'i öldü.

Adıyaman'daki silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, System.String[]

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan iki kişiden 1'i öldü.

Alınan bilgiye göre, Kahta ilçesi Karşıyaka Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, yolda yürüyen Furkan Yetkin ve Mehmet Yıldırım'a ateş açtı.

112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Mehmet Yıldırım müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Furkan Yetkin'in ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bu arada olaya karışan kişi ya da kişilerin bulunması için emniyet ekiplerinin çalışması sürüyor.

Mehmet Yıldırım, Adıyaman, Kahta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 10:00 Kaynak: AA
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