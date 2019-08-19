Adıyaman'daki şüpheli ölüm
30 dakika önce
Adıyaman'da dün hayatını kaybeden 13 yaşındaki çocuğun cenazesi ailesi teslim edildi.
Adıyaman Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 04:06 Kaynak: AA
'da dün hayatını kaybeden 13 yaşındaki çocuğun cenazesi ailesi teslim edildi.
Alınan bilgiye göre, Mehmet Akif Mahallesi'nde engelli olan çocukları M.T.H.A'nın nefes almakta zorlandığını gören aile, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. 112 Acil Servis
ekiplerince hastaneye götürülürken yolda hayatını kaybeden M.T.H.A'nın yapılan ön otopside ağır epilepsi hastalığı sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.
Cenazesi, yapılan işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.
Engelli emeklinin attığı imza ile hayatı karardı! 150 bin TL dolandırdılar Benzin ve motorine zam geldi HDP'li üç belediyeye kayyım atanmasını protesto etmek isteyen HDP'li vekillerin yürüyüşüne izin verilmedi Son Dakika! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan kayyum açıklaması: Müdahale kaçınılmaz