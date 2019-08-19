Son Dakika Haberleri: Adıyaman'daki şüpheli ölüm
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Adıyaman'daki şüpheli ölüm

30 dakika önce

Adıyaman'da dün hayatını kaybeden 13 yaşındaki çocuğun cenazesi ailesi teslim edildi.

Adıyaman'daki şüpheli ölüm, System.String[]
Adıyaman'da dün hayatını kaybeden 13 yaşındaki çocuğun cenazesi ailesi teslim edildi.
Alınan bilgiye göre, Mehmet Akif Mahallesi'nde engelli olan çocukları M.T.H.A'nın nefes almakta zorlandığını gören aile, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye götürülürken yolda hayatını kaybeden M.T.H.A'nın yapılan ön otopside ağır epilepsi hastalığı sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.
Cenazesi, yapılan işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.
Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 04:06 Kaynak: AA
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