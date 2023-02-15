Roma dönemine ait! Harç kullanılmadan yapılan Cendere Köprüsü son depreme de göğüs gerdi - Son Dakika
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Roma dönemine ait! Harç kullanılmadan yapılan Cendere Köprüsü son depreme de göğüs gerdi

15.02.2023 12:44
Roma dönemine ait! Harç kullanılmadan yapılan Cendere Köprüsü son depreme de göğüs gerdi

Adıyaman'ın Kahta ilçesi sınırlarında bulunan Roma dönemine ait Cendere Köprüsü, 10 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremde ayakta kalmayı başardı.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden dolayı çok sayıda yapı yıkıldı.

16. LEJYON TARAFINDAN İNŞA EDİLMİŞTİ

Kahta ilçesi sınırlarında yer alan Roma İmparatoru Septimius Severius (M.S. 192-211) zamanında 16. Lejyon tarafından Cendere Çayı üzerine inşa edilen tarihi köprü deprem felaketinde zarar görmedi. Anadolu'da günümüze ulaşan en sağlam Roma köprüsü özelliğiyle bilinen Cendere Köprüsü yine sağlamlığını korudu.

HARÇ KULLANILMADAN YAPILMIŞ

92 büyük blok kesme taştan yapılan, 120 metre uzunluğunda, 30 metre yüksekliğinde ve 7 metre genişliğinde, iki kaya üzerine oturtulmuş, harç kullanılmadan yapılan tarihi köprünün ayaktaki hali dikkati çekti.

Kaynak: AA
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Kahramanmaraş, Adıyaman, Roma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Roma dönemine ait! Harç kullanılmadan yapılan Cendere Köprüsü son depreme de göğüs gerdi - Son Dakika

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