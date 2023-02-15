"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden dolayı çok sayıda yapı yıkıldı.
Kahta ilçesi sınırlarında yer alan Roma İmparatoru Septimius Severius (M.S. 192-211) zamanında 16. Lejyon tarafından Cendere Çayı üzerine inşa edilen tarihi köprü deprem felaketinde zarar görmedi. Anadolu'da günümüze ulaşan en sağlam Roma köprüsü özelliğiyle bilinen Cendere Köprüsü yine sağlamlığını korudu.
92 büyük blok kesme taştan yapılan, 120 metre uzunluğunda, 30 metre yüksekliğinde ve 7 metre genişliğinde, iki kaya üzerine oturtulmuş, harç kullanılmadan yapılan tarihi köprünün ayaktaki hali dikkati çekti.
Son Dakika › Güncel › Roma dönemine ait! Harç kullanılmadan yapılan Cendere Köprüsü son depreme de göğüs gerdi - Son Dakika