Adıyaman'daki terör operasyonunda 4 kişi tutuklandı - Son Dakika

Adıyaman'da 5 Haziran'da düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alınmış, adreslerde yapılan aramada çok sayıda örgütsel doküman da ele geçirilmişti.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı, 4'ü ise çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Adıyaman 'da terör örgütü PKK 'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

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