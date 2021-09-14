Üye Girişi
Tharsa Antik Kenti'nde kazı ve temizlik çalışmaları başladı - Son Dakika

Tharsa Antik Kenti'nde kazı ve temizlik çalışmaları başladı

14.09.2021 11:11

Adıyaman'da Roma dönemine ait ve içerisinde 60 kaya mezarı bulunan Tharsa Antik Kenti'nde kazı ve temizleme çalışmaları başladı.

Adıyaman'da Roma dönemine ait ve içerisinde 60 kaya mezarı bulunan Tharsa Antik Kenti'nde kazı ve temizleme çalışmaları başladı.

Kommagene uygarlıklarının 5 büyük kentinden biri olan Adıyaman'da tarihi alanların gün yüzüne çıkarılması amacıyla kentin birçok noktasında kazı çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda, Kuyulu köyü yakınlarında Adıyaman Müze Müdürlüğü tarafından daha önceki dönemlerde yapılan kazılarda ortaya çıkarılan Roma dönemine tarihlenen 60 kaya mezarın bulunduğu Tharsa Antik Kenti'nde kazı ve temizleme çalışması başlatıldı.

Müze Müdürü Mehmet Alkan, gazetecilere, Tharsa Antik Kenti'nde 6 kişilik ekiple kazı ve temizlik çalışmalarına başladıklarını ifade etti.

Kaya mezarların yapısını incelediklerinde Perre Antik Kenti'nden farklı bir yapı olduğunu gördüklerini belirten Alkan, "Köy içerisinde bulunan büyük Tümülüse baktığımızda milattan önce üçüncü bin yıldan, birinci bin yıla kadar kesintisiz bir yerleşim alanı olarak kullanılmaktadır. Burada yaklaşık olarak 60 kaya oda mezar bulunmaktadır. Bu mezarların benzemesine baktığımızda içerisinde kabartmalar Perre Antik Kenti'nden farklı olarak yapılar karşımıza çıkmaktadır. Burada kapı girişinde kemersel girland, bukranyumlar bir kısım testiler ile eros kabartmaları ve kapı üzerindeki silmeler gözümüze çarpmaktadır. Mezarların büyüklüğüne baktığımızda 3 odalı olarak görünmekte ve aile mezarı olarak düşünülmüştür. Şu an kazı çalışmalarına başladık kazı ve temizlik çalışmaları yapılacak." diye konuştu.

Söz konusu oda mezarları incelediklerinde aynı dönemle tarihlenen Perre Antik Kenti'ndeki kaya mezarlardan farklı olduğunu anladıklarını aktaran Alkan, şunları kaydetti:

"Burada Perre Antik Kenti'nden farklı bir yapı söz konusu, kapı girişince farklı bir kemerden yapı ve hayvan ve bitki figürleri var. Söz konusu mezarlar milattan önce birinci yüzyıldan Roma döneminde kullanılmaya başlanmış, 1999 yılında yapılan kazı çalışmalarında ele geçirilen kandillerde ise Bizans Dönemi'nde de kullanıldığı saptanmaktadır. Bugün burada başlattığımız kazı çalışmalarında temizleme yapılacak ve Kommagene canlandırma projesi kapsamında burada karşılama merkezi yapılacak, ziyaretçiler gezip dolaşabilecek."

Çalışmalara katılan arkeolog Mustafa Çelik, bölgenin kültür potansiyeli yüksek bir alan olduğunu belirterek, "Alanda yaptığımız incelemelerde büyük ve küçük tümülüs var. 1999 yılında yapılan kazı çalışmalarında çok sayıda kültür varlıkları ile karşılaşıyoruz. Bu alanda yaklaşık 60 kaya mezar var ve bizler buraların temizlik çalışmalarını ve kazı çalışmalarını yaparak yeni mezarlar ortaya çıkaracağız." ifadelerini kullandı.

Tharsa Antik Kenti'nde kazı ve temizlik çalışmaları başladı
Tharsa Antik Kenti'nde kazı ve temizlik çalışmaları başladı
Tharsa Antik Kenti'nde kazı ve temizlik çalışmaları başladı
Tharsa Antik Kenti'nde kazı ve temizlik çalışmaları başladı
Tharsa Antik Kenti'nde kazı ve temizlik çalışmaları başladı
Tharsa Antik Kenti'nde kazı ve temizlik çalışmaları başladı
Tharsa Antik Kenti'nde kazı ve temizlik çalışmaları başladı
Tharsa Antik Kenti'nde kazı ve temizlik çalışmaları başladı
Tharsa Antik Kenti'nde kazı ve temizlik çalışmaları başladı

Kommagene, Adıyaman, Müze, Roma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tharsa Antik Kenti'nde kazı ve temizlik çalışmaları başladı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan, 50 otobüsün hurdaya döndüğü iddiası ile Kadir Topbaş'ı suçladı 12:24 İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan, 50 otobüsün hurdaya döndüğü iddiası ile Kadir Topbaş'ı suçladı Mesut Özil'in yedek bırakılması, hafızalara Pereira-Van Persie olayını akıllara getirdi 12:14 Mesut Özil'in yedek bırakılması, hafızalara Pereira-Van Persie olayını akıllara getirdi Yılda bir defa açıyorlar! Kum zambaklarını koparmanın cezası 80 bin lira 11:45 Yılda bir defa açıyorlar! Kum zambaklarını koparmanın cezası 80 bin lira
Galatasaray'ın yeni formasının tasarımı ve pahalı fiyatı taraftarın tepkisini topladı 11:36 Galatasaray'ın yeni formasının tasarımı ve pahalı fiyatı taraftarın tepkisini topladı Türk Hava Kurumu ve bağlı şirketlerinde denetim yaparak bir rapor hazırlandı: 21 yangın söndürme uçağından 15'i gayri faal durumda 11:22 Türk Hava Kurumu ve bağlı şirketlerinde denetim yaparak bir rapor hazırlandı: 21 yangın söndürme uçağından 15'i gayri faal durumda Gariban görüp karnını doyurmuşlar! Adam cemaatin ayakkabısını çalıp kaçtı 11:17 Gariban görüp karnını doyurmuşlar! Adam cemaatin ayakkabısını çalıp kaçtı
Oyun dünyasında bir ilk! Oyuncunun konumuna ve hislerine göre gerçek zamanlı olarak değişebilecek 11:08 Oyun dünyasında bir ilk! Oyuncunun konumuna ve hislerine göre gerçek zamanlı olarak değişebilecek Melis Sezen, derin yırtmaçlı elbisesi ile beğeni topladı 10:32 Melis Sezen, derin yırtmaçlı elbisesi ile beğeni topladı

Son Dakika Haberleri
12:26 Sultangazi'de dantel böcek istilası, vatandaşı canından bezdirdi
12:23 İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan, 50 otobüsün hurdaya döndüğü iddiası ile Kadir Topbaş'ı suçladı
12:20 İngiltere'nin Türkiye'yi seyahat yasağı olan "kırmızı liste"den çıkaracağı iddia edildi
12:13 Mesut Özil'in yedek bırakılması, hafızalara Pereira-Van Persie olayını akıllara getirdi
11:59 Vatandaşlar, fotoğrafını çekmek için birbirleriyle yarıştı! Marmara Denizi'nde 4 metre uzunluğunda dev köpek balığı yakalandı
11:45 Yılda bir defa açıyorlar! Kum zambaklarını koparmanın cezası 80 bin lira
11:37 Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz: Okulları açık tutmak için gerekirse toplumu kapatmalıyız
11:36 Galatasaray'ın yeni formasının tasarımı ve pahalı fiyatı taraftarın tepkisini topladı
11:22 Müge Anlı ile Tatlı Sert programı dizi oluyor! Başrollerde Erkan Petekkaya ve Nehir Erdoğan yer alacak
11:22 Türk Hava Kurumu ve bağlı şirketlerinde denetim yaparak bir rapor hazırlandı: 21 yangın söndürme uçağından 15'i gayri faal durumda
Sultangazi'de dantel böcek istilası, vatandaşı canından bezdirdi Sultangazi'de dantel böcek istilası, vatandaşı canından bezdirdi         
12:27
İngiltere'nin Türkiye'yi seyahat yasağı olan İngiltere'nin Türkiye'yi seyahat yasağı olan "kırmızı liste"den çıkaracağı iddia edildi         
12:20
Vatandaşlar, fotoğrafını çekmek için birbirleriyle yarıştı! Marmara Denizi'nde 4 metre uzunluğunda dev köpek balığı yakalandı Vatandaşlar, fotoğrafını çekmek için birbirleriyle yarıştı! Marmara Denizi'nde 4 metre uzunluğunda dev köpek balığı yakalandı         
12:00
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz: Okulları açık tutmak için gerekirse toplumu kapatmalıyız Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz: Okulları açık tutmak için gerekirse toplumu kapatmalıyız         
11:37
Müge Anlı ile Tatlı Sert programı dizi oluyor! Başrollerde Erkan Petekkaya ve Nehir Erdoğan yer alacak Müge Anlı ile Tatlı Sert programı dizi oluyor! Başrollerde Erkan Petekkaya ve Nehir Erdoğan yer alacak         
11:23
5 yaşındaki çocuk arabanın altında kaldı, çevredeki vatandaşlar sürücüyü linç etmek istedi 5 yaşındaki çocuk arabanın altında kaldı, çevredeki vatandaşlar sürücüyü linç etmek istedi         
11:18
Melih Gökçek'in 2012 yılında yaptığı paylaşım yüzünü kızarttı! Mansur Yavaş'ın aldığı ödülü küçümsemişti Melih Gökçek'in 2012 yılında yaptığı paylaşım yüzünü kızarttı! Mansur Yavaş'ın aldığı ödülü küçümsemişti         
11:11
Sanal savaş başına dert açtı! Güniz Akkuş'a sosyal medyadaki tehditleri sebebiyle 28 yıl hapsi istendi Sanal savaş başına dert açtı! Güniz Akkuş'a sosyal medyadaki tehditleri sebebiyle 28 yıl hapsi istendi         
10:38
Tarım Bakanlığı ve DSİ, Tarım Bakanlığı ve DSİ, "yüzer güneş panelleri" projesini gündeme aldı! Yüzde 54 başarı sağlandı         
10:26
Yasak Elma, yeni sezona bomba gibi girdi! Aldatma sahnesi izleyiciden büyük tepki topladı Yasak Elma, yeni sezona bomba gibi girdi! Aldatma sahnesi izleyiciden büyük tepki topladı         
09:45
Vatandaşın niyeti şaşkına çevirdi! Mecbur kaldığı için yaptırdığı aşıyı, koluna yapıştırdığı sülükle atmaya çalıştı Vatandaşın niyeti şaşkına çevirdi! Mecbur kaldığı için yaptırdığı aşıyı, koluna yapıştırdığı sülükle atmaya çalıştı         
09:31
Ücretini alamayan sinirli işçi, iş makinesiyle kamyonları ezdi! Olay anı kamerada Ücretini alamayan sinirli işçi, iş makinesiyle kamyonları ezdi! Olay anı kamerada         
08:57
Son anketin sonuçları paylaşıldı! Dar gelirli vatandaşların en çok oy verdiği parti yüzde 29.2 ile AK Parti oldu Son anketin sonuçları paylaşıldı! Dar gelirli vatandaşların en çok oy verdiği parti yüzde 29.2 ile AK Parti oldu         
07:36
Çok Güzel Hareketler'de deprem! 19 oyuncu ekipten ayrıldı Çok Güzel Hareketler'de deprem! 19 oyuncu ekipten ayrıldı         
00:43
Doktoru, önlüğündeki spermler ele verdi! Ameliyathanede narkozlu sandığı 3 kadınla cinsel ilişkiye girdi Doktoru, önlüğündeki spermler ele verdi! Ameliyathanede narkozlu sandığı 3 kadınla cinsel ilişkiye girdi         
19:40
Ronaldo'nun eski aşkı sınır tanımadı! Irina Shayk'tan 'Yok artık' dedirten cesur poz Ronaldo'nun eski aşkı sınır tanımadı! Irina Shayk'tan 'Yok artık' dedirten cesur poz         
19:04
Cristiano Ronaldo ve CZN Burak ortak oluyor Cristiano Ronaldo ve CZN Burak ortak oluyor         
18:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2021 12:44:12. #1.12#
SON DAKİKA: Tharsa Antik Kenti'nde kazı ve temizlik çalışmaları başladı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement