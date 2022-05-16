Tharsa Antik Kenti'nde kazı ve temizlik çalışmaları başladı - Son Dakika
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Tharsa Antik Kenti'nde kazı ve temizlik çalışmaları başladı

16.05.2022 13:13

Adıyaman'da, Roma dönemine ait ve içerisinde 60 kaya mezarı bulunan Tharsa Antik Kenti'nde kazı ve temizleme çalışmaları başladı.

Adıyaman'da, Roma dönemine ait ve içerisinde 60 kaya mezarı bulunan Tharsa Antik Kenti'nde kazı ve temizleme çalışmaları başladı.

Müze Müdürü Mehmet Alkan, Kuyulu köyü yakınlarındaki çalışmalar sırasında gazetecilere, bölgenin tarihi hakkında bilgi verdi.

Tharsa Antik Kenti'ndeki kaya mezarlarının bulunduğu alanda kazı ve temizleme çalışmalarının başladığını ifade eden Alkan, kente gelen ziyaretçileri bölgeye davet etti.

Roma dönemine ait olan antik kentte 60 kaya mezarının olduğunu belirten Alkan, "Bu alanda 2021 yılında yaptığımız kazılarda yaklaşık 20 oda mezarının temizliği yapıldı. Bu yıl ise mezar odalarının birçoğunun temizliğini bitirmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

Tharsa Antik Kenti'nde kazı ve temizlik çalışmaları başladı
Tharsa Antik Kenti'nde kazı ve temizlik çalışmaları başladı
Tharsa Antik Kenti'nde kazı ve temizlik çalışmaları başladı
Tharsa Antik Kenti'nde kazı ve temizlik çalışmaları başladı
Tharsa Antik Kenti'nde kazı ve temizlik çalışmaları başladı
Tharsa Antik Kenti'nde kazı ve temizlik çalışmaları başladı
Tharsa Antik Kenti'nde kazı ve temizlik çalışmaları başladı
Tharsa Antik Kenti'nde kazı ve temizlik çalışmaları başladı
Tharsa Antik Kenti'nde kazı ve temizlik çalışmaları başladı

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THARSA ANTİK KENTİ'NDE KAZI ÇALIŞMASI BAŞLADI THARSA ANTİK KENTİ'NDE KAZI ÇALIŞMASI BAŞLADI Side Antik Kenti kazılarının 75. yılı kutlandı Side Antik Kenti kazılarının 75. yılı kutlandı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tharsa Antik Kenti'nde kazı ve temizlik çalışmaları başladı - Son Dakika


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