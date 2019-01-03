Son Dakika Haberleri: Adıyaman'daki Trafik Kazası

Adıyaman'daki Trafik Kazası

1 saat önce

Adıyaman'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişinin ölmesi, 1 kişinin yaralanması olayı ile ilgili gözaltına alınan otomobil sürücüsü tutuklandı.

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Adıyaman'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişinin ölmesi, 1 kişinin yaralanması olayı ile ilgili gözaltına alınan otomobil sürücüsü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Metin Dost'un kullandığı 02 LE 251 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı Altınşehir Kavşağı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Elif Dağdelen (21) ile Emine Şevval Aytemir'e (18) çarptı.

Kazada yaralılardan Elif Dağdelen müdahaleye rağmen kurtarılamadı, Aytemir ise yaralandı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan Dost, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Dün akşam saatlerinde Metin Dost'un idaresindeki 02 LE 251 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı Altınşehir Kavşağı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Elif Dağdelen (21) ile Emine Şevval Aytemir'e (18) çarpmış, Dağdelen kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 06:21 Kaynak: AA

Adıyaman, 3. Sayfa
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