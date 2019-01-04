Son Dakika Haberleri: Adıyaman'daki Trafik Kazası

Adıyaman'daki Trafik Kazası

1 saat önce

Adıyaman'da 2 Ocak'ta meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye çıktı.

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Adıyaman'da 2 Ocak'ta meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye çıktı.

Otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan Emine Şevval Aytemir (18), tedavi gördüğü Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesindeki yaşam mücadelesini kaybetti.

Adıyaman Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu 1'inci sınıf öğrencisi Aytemir'in cenazesi hastane morguna konuldu.

Bu arada, Aytemir'in yakınları ve arkadaşları gözyaşı döktü.

Adıyaman'da 2 Ocak'ta Metin Dost idaresindeki 02 LE 251 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı Altınşehir Kavşağı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Elif Dağdelen (21) ile Emine Şevval Aytemir'e (18) çarpmıştı. Kazada yaralanan Dağdelen kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmiş, Aytemir tedavi altına alınmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 01:02 Kaynak: AA

Adıyaman Üniversitesi, Adıyaman, Güncel
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