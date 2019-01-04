Son Dakika Haberleri: Adıyaman'daki Trafik Kazası

Adıyaman'daki Trafik Kazası

34 dakika önce

Adıyaman'daki trafik kazasında hayatını kaybeden iki üniversite öğrencisinden Emine Şevval Aytemir'in de cenazesi defnedildi.

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Adıyaman'daki trafik kazasında hayatını kaybeden iki üniversite öğrencisinden Emine Şevval Aytemir'in de cenazesi defnedildi.

Kent merkezinde 2 Ocak'ta meydana gelen kazada yaşamını yitiren Adıyaman Üniversitesi (ADYÜ) Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu birinci sınıf öğrencisi Emine Şevval Aytemir'in (18) cenazesi, hastane morgundan alınarak Tut ilçesine götürüldü.

İlçe merkezindeki Ulu Camii'ye getirilen Aytemir'in cenazesi, burada kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında defnedildi.

Cenaze namazına Aytemir'in ailesi, yakınları ve arkadaşları katıldı. Şevval Aytemir'in 4 kardeşten 3'üncüsü olduğu öğrenildi.

Adıyaman'da 2 Ocak'ta Metin Dost idaresindeki 02 LE 251 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı Altınşehir Kavşağı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan ADYÜ Eğitim Fakültesi Arapça bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Elif Dağdelen (21) ile Emine Şevval Aytemir'e (18) çarpmıştı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan önce Dağdelen, sonra da Aytemir hayatını kaybetmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 04:35 Kaynak: AA

Adıyaman, Güncel
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