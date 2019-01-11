Son Dakika Haberleri: Adıyaman'daki Trafik Kazası

Adıyaman'daki Trafik Kazası

51 dakika önce

Adıyaman'da, sosyal paylaşım sitelerinden haberleşerek bir araya gelen bir grup kız üniversite öğrencisi, 2 Ocak'ta meydana gelen kazada yaralanan ve kaldırıldıkları hastanede yaşamlarını yitiren üniversite öğrencileri için Cuma namazı sonrası tatlı ve lokum dağıttı.

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Adıyaman'da, sosyal paylaşım sitelerinden haberleşerek bir araya gelen bir grup kız üniversite öğrencisi, 2 Ocak'ta meydana gelen kazada yaralanan ve kaldırıldıkları hastanede yaşamlarını yitiren üniversite öğrencileri için Cuma namazı sonrası tatlı ve lokum dağıttı.

Adıyaman Üniversitesi'nde (ADYÜ) eğitim gören kız öğrencilerden 20 kişilik grup, Adıyaman Üniversitesi Camisi'nin önünde bir araya geldi.

Cami İmamı Hacı Kaplan, Cuma namazı öncesi kazada yaşamını yitiren Elif Dağdelen ve Emine Şevval Aytemir için Kur'an-ı Kerim okudu ve hatim duası etti.

Namaz sonrası kız öğrenciler, cami cemaatine kazada ölen arkadaşlarının çok sevdiği evde yaptıkları kabak tatlısı ve lokum ikramında bulundu.

ADYÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü, cami çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, geçtiğimiz günlerde iki üniversite öğrencilerinin elip bir trafik kazası sonucu hayatlarını kaybettiklerini anımsatarak, onlar için bugünde Cuma namazında hatim duası okunduğunu belirtti.

Trafik kazalarının tekrarlanmaması için alt ve üst yaya geçitlerinin yapılması için gerekli birimlere başvuru yaptıklarını aktaran Gönüllü, "Bazı taleplerimiz var. İnşallah bu taleplerimiz yerine getirilir. Özellikle sürücülerin fazla hız yapmaması için Elektronik Denetleme Sisteminin getirilmesini arzu ediyoruz." dedi.

Hayatını kaybeden Şevval Aytemir'in babası Ahmet Aytemir ise hayatını kaybeden öğrencilere başsağlığı dileyerek, "Öğrenci ve üniversite yönetimine verdikleri destekten dolayı teşekkür ederim. Allah, devletimize ve milletimize zeval vermesin. Kim suçluysa Emine Şevval'lerin ölmemesi için gerekli cezayı alması gerekiyor." diye konuştu.

Öğrencilerden Damla Ünsal ise sosyal medya üzerinden bir araya gelerek cami cemaatine evde yaptıkları tatlı ve lokumları dağıttıklarını söyledi.

Damla, "Ben hayatını kaybeden öğrencileri tanımıyordum ama çok etkilendim. Elif Dağdelen'in annesi için banka hesabı oluşturacağız. Açıkçası Elif'in annesine ev almayı planlıyoruz. Ev alamasak bile annesinin çalışmaması için bir miktar para toplayacağız." dedi.

Olay

Adıyaman'da 2 Ocak'ta Metin Dost idaresindeki 02 LE 251 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı Altınşehir Kavşağı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Elif Dağdelen (21) ile Emine Şevval Aytemir'e (18) çarpmıştı.


Kazada yaralanan Dağdelen kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, kazadan 2 gün sonra ise Aytemir de hayatını kaybetmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 03:43 Kaynak: AA

Adıyaman, Güncel
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