Son Dakika Haberleri: Adıyaman'daki Trafik Kazası

Adıyaman'daki Trafik Kazası

34 dakika önce

Adıyaman'ın Besni ilçesinde meydana trafik kazasında ağır yaralanan genç, dört günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

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Adıyaman'ın Besni ilçesinde meydana trafik kazasında ağır yaralanan genç, dört günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Yavuz Selim Avşar (26) yönetimindeki 44 DA 343 plakalı otomobilin, Kutluca köyü yakınlarında karşı yönden gelen Murat Demirkıran'ın kullandığı 27 ABR 638 plakalı hafif ticari araçla çarpışması sonucu ağır yaralanan Nazlı Avşar (20), Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde 31 Ocak'ta otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 9 kişi yaralanmış, durumu ağır olan Nazlı Avşar, Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 07:25 Kaynak: AA

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