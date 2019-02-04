Adıyaman'daki Trafik Kazası
34 dakika önce
Adıyaman'ın Besni ilçesinde meydana trafik kazasında ağır yaralanan genç, dört günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
Adıyaman
'ın Besni
ilçesinde meydana trafik kazasında ağır yaralanan genç, dört günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
Yavuz Selim
Avşar (26) yönetimindeki 44 DA 343 plakalı otomobilin, Kutluca köyü yakınlarında karşı yönden gelen Murat Demirkıran
'ın kullandığı 27 ABR 638 plakalı hafif ticari araçla çarpışması sonucu ağır yaralanan Nazlı Avşar (20), Adıyaman Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitirdi.
Adıyaman'ın Besni ilçesinde 31 Ocak'ta otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 9 kişi yaralanmış, durumu ağır olan Nazlı Avşar, Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmişti.
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 07:25 Kaynak: AA
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