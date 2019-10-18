Adıyaman'daki tren kazası güvenlik kamerasında
1 saat önce
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yolcu treninin yaşlı kadına çaptığı an güvelik kamerasına yansıdı.
Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 06:38 Kaynak: AA
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yolcu treninin yaşlı kadına çaptığı an güvelik kamerasına yansıdı.
Adana- Elazığ seferini yapan Fırat Ekspresi, ilçeye bağlı Kurugeçit Mahallesi'ndeki hemzemin geçitten geçen Medine Arkçı'ya (89) çarptığı kazanın güvenlik kamera kaydı ortaya çıktı.
Dün, Adana-Elazığ seferini yapan Fırat Ekspresi, ilçeye bağlı Kurugeçit Mahallesi'ndeki hemzemin geçitten geçen Medine Arkçı'ya (89) çarpmış, kazada ağır yaralanan Arkçı, kaldırıldığı Gölbaşı Devlet Hastanesine yaşamını yitirmişti.
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