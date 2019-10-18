Son Dakika Haberleri: Adıyaman'daki tren kazası güvenlik kamerasında
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Adıyaman'daki tren kazası güvenlik kamerasında

1 saat önce

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yolcu treninin yaşlı kadına çaptığı an güvelik kamerasına yansıdı.

Adıyaman'daki tren kazası güvenlik kamerasında, System.String[]

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yolcu treninin yaşlı kadına çaptığı an güvelik kamerasına yansıdı.

Adana- Elazığ seferini yapan Fırat Ekspresi, ilçeye bağlı Kurugeçit Mahallesi'ndeki hemzemin geçitten geçen Medine Arkçı'ya (89) çarptığı kazanın güvenlik kamera kaydı ortaya çıktı.

Dün, Adana-Elazığ seferini yapan Fırat Ekspresi, ilçeye bağlı Kurugeçit Mahallesi'ndeki hemzemin geçitten geçen Medine Arkçı'ya (89) çarpmış, kazada ağır yaralanan Arkçı, kaldırıldığı Gölbaşı Devlet Hastanesine yaşamını yitirmişti.

Adıyaman, Elazığ, Fırat, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 06:38 Kaynak: AA
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