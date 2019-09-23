Son Dakika Haberleri: Adıyaman'daki uyuşturucu operasyonu
Son Dakika Güncel Haber

Adıyaman'daki uyuşturucu operasyonu

56 dakika önce

Adıyaman'daki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Adıyaman'daki uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Adıyaman'daki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Mara Mahallesi'nde gerçekleştirilen operasyon kapsamında gözaltına alınan İ.U., İ.Ö. ve İ.S'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan İ.S. tutuklanırken, İ.U ve İ.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri 21 Eylül'de Mara Mahallesi'nde şüphe üzerine 02 BA 090 plakalı otomobili durdurmuş, otomobildeki İ.U, İ.Ö. ve İ.S'nin üst aramasında 150 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilmişti.

Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 04:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Amerikan filmlerini aratmayan uyuşturucu kovalamacası kameraya yansıdı
Dağa götürülmek istenen çocuklar, son anda kurtarıldı 43 ay hapis cezası bulunan kadın, adliyede gazetecilere çantasını fırlattı Bahçeli, hastane çıkışı "Geçmiş olsun" dileklerine "Sağolun" diyerek yanıt verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.9.2019 17:33:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adıyaman'daki uyuşturucu operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]