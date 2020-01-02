Adıyaman'daki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adıyaman'daki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Adıyaman'daki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

6 saat önce

Adıyaman'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden 2'si tutuklandı.

Adıyaman'daki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı, System.String[]

Adıyaman'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, belirlenen 6 adrese düzenlediği operasyonda, narkotik dedektör köpeği "Zeta"nın katılımıyla yaptığı aramada 160 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Operasyonda, A.Y, M.Ü.Ş, A.K, O.E. ve M.A, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.Y, M.Ü.Ş, tutuklandı, A.K, O.E. ve M.A, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 10:42 Kaynak: AA
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