Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
01.08.2022 23:40
Adıyaman'daki uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Adıyaman'daki uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde durumundan şüphelendiği bir otomobili durdurdu.
Otomobilde yapılan aramada bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 şüpheli sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü.
Kaynak: AA
Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Müdürlüğü, Adıyaman, Güncel, Son Dakika
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