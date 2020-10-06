Adıyaman'daki yangında dumandan etkilenen 5 kardeş hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Adıyaman'da bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 5 kardeş hastanede tedavi altına alındı.
Mara Mahallesi'nde Muhammed Casim'e ait bir evde yangın çıktı.
Dumanları fark eden komşuların ihbarıyla bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Evde bulunan ve dumandan etkilenen 5 kardeş sağlık ekiplerince kaldırıldıkları Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 16:27 - Kaynak: AA
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