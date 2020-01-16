Adıyaman'dan 2020 yılında 603 kişi Hac'a gidecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adıyaman'dan 2020 yılında 603 kişi Hac'a gidecek - Son Dakika

Adıyaman'dan 2020 yılında 603 kişi Hac'a gidecek

6 saat önce

Adıyaman İl Müftüsü Mehmet Taşçı, 2020 yılında Adıyaman'dan toplam 603 kişinin Hac ibadetini yerine getireceğini kaydetti.

Adıyaman'dan 2020 yılında 603 kişi Hac'a gidecek, System.String[]

Adıyaman İl Müftüsü Mehmet Taşçı, 2020 yılında Adıyaman'dan toplam 603 kişinin Hac ibadetini yerine getireceğini kaydetti.


Hac kuralarının Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından çekildiğini ve sıra bekleyen toplam 2 milyon 298 bin 800 kişi içerisinden ülkemizden 83 bin 430 kişinin Hac'a gideceğini belirten Müftü Mehmet Taşçı, Adıyaman'a verilen kontenjanın ise 603 olduğunu söyledi.


Müftü Taşçı, "Adıyaman'dan şu ana kadar 17 bin 753 kişi Hac kaydı yaptırmıştır. 2020 yılında kurada ismi çıkanlar arasından ilimize verilen kontenjan toplam 603'tür. Bunun 593'ü oda tercihli konaklama türünden, 10'u ise otel konaklama türündendir. Hacca gitmeye hak kazanan vatandaşlarımız Hac kesin kayıtlarını 13 Ocak-24 Ocak 2020 tarihleri arasında Müftülüğümüze yaptıracaktır. Hac kesin kaydı yaptırmak isteyen vatandaşlarımız kendi e-devlet şifreleri ile e-devlet sistemi üzerinden Diyanet veya acente tercihini yaparak belgesini alacak. Tercihi Diyanet ise, Müftülüğümüze gelerek 13-24 Ocak tarihleri arasında kesin kaydını yaptıracak" diye konuştu. - ADIYAMAN

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Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 04:54 Kaynak: İHA
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