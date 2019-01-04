Son Dakika Haberleri: Adıyaman'dan Acı Haber Geldi

Adıyaman'dan Acı Haber Geldi

1 saat önce

Adıyaman'da yolun karşısına geçmek isterken arabanın çarptığı Elif Dağdelen'in ardından yaralanarak hastaneye kaldırılan Üniversite öğrencisi Emine Şevval Aytemir de hayatını kaybetti.

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Adıyaman'da yolun karşısına geçmek isterken arabanın çarptığı Elif Dağdelen'in ardından yaralanarak hastaneye kaldırılan Üniversite öğrencisi Emine Şevval Aytemir de hayatını kaybetti.

Adıyaman'da Altınşehir Mahallesi Üniversite kavşağı yakınlarında yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Adıyaman Üniversitesi öğrencilerinden Elif Dağdelen'den (21) sonra, yaralı Emine Şevval Aytemir de hayatını kaybetti. Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde 2 gündür yaşam mücadelesi veren Emine Şevval Aytemir öğle saatlerinde vefat etti. Yakınları ve arkadaşları tarafından hastane morgundan cenazesi alınan Aytemir, Adıyaman'ın Tut ilçesine götürüldü. Yola çıkan cenaze aracı ve peşindeki araç konvoyu Atatürk Bulvarı Altınşehir kavşağı yakınlarında kazanın yaşandığı bölgede bir süre durdu. Yaşanan kazaya tepki amaçlı duran cenaze aracı bir süre sonra yoluna devam etti. Burada açıklamalarda bulunan Tut İlçe Belediye Başkanı Cemal Avcı, kazaların bir an önce son bulmasını isteyerek büyük acı içerisinde olduklarını belirtti.

Emine Şevval Aytemir'in cenazesi ikindi namazını müteakip Tut Ulu Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrası ilçe mezarlığında defnedilecek.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 03:57 Kaynak: İHA

Tut, Altınşehir, Adıyaman, 3. Sayfa
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