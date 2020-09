Adıyaman'dan Azerbaycan'a bayraklı destek - Son Dakika

ADIYAMAN'da iş yeri sahipleri, Ermenistan ile yaşanan çatışmalar nedeniyle Azerbaycan'a destek vermek için dükkanlarına bu ülke bayraklarını astı.

Ermeni güçlerin Azerbaycan sivil yerleşim bölgelerine ateş açması üzerine başlayan çatışmalar devam ederken, Azerbaycan ordusu karşı saldırı başlatıp, bazı yerleşim birimlerini işgalden kurtardı. Her iki ülkede savaşa hazırlık için seferberlik ilan edilirken, Adıyaman'da iş yeri sahipleri Azerbaycan'a destek olmak için dükkanlarına Azerbaycan bayrakları astı.

Azerbaycan'ın yanında olduklarını belirten esnaf Ruhi Akan , "Bizim yüreğimiz yanıyordu. İçimizden gelerek iki devlet tek bayrak adına Azerbaycan'a destek vermek için esnaf olarak bayraklarımızı iş yerlerimize astık. Yüreğimizle gönlümüzle Azerbaycan'ın yanındayız" dedi.Esnaf Zeynep Kirbik ise, "Her zaman Azerbaycan'ın yanındayız. Azerbaycan'a destek olmak için bayraklarımızı iş yerlerimize asıyoruz. Azerbaycan'da bizim kardeşimiz ve bizim milletimizdendir. Her zaman kardeşlerimizin yanında olacağız" diye konuştu.'SONUNA KADAR YANLARINDAYIZ'Metin Büyükşahin ise, "Azerbaycan'a destek için bayraklarımızı astık. Azerbaycan'ın her zaman yanındayız. Onlarda bizim kardeşimiz ve vatandaşlarımızdır. Azerbaycanlı kardeşlerimizin Allah yardımcısı olsun. Sonuna kadar canımızla kanımızla yanlarındayız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 'a teşekkür ediyoruz Azerbaycan'ın yanında olduğu için" ifadelerini kullandı.