Adıyaman'dan Azerbaycan'a bayraklı destek - Son Dakika

ADIYAMAN'da iş yeri sahipleri, Ermenistan ile yaşanan çatışmalar nedeniyle Azerbaycan'a destek vermek için dükkanlarına bu ülke bayraklarını astı.

Ermeni güçlerin Azerbaycan sivil yerleşim bölgelerine ateş açması üzerine başlayan çatışmalar devam ederken, Azerbaycan ordusu karşı saldırı başlatıp, bazı yerleşim birimlerini işgalden kurtardı. Her iki ülkede savaşa hazırlık için seferberlik ilan edilirken, Adıyaman'da iş yeri sahipleri Azerbaycan'a destek olmak için dükkanlarına Azerbaycan bayrakları astı.