Adıyaman'dan Azerbaycan'a destek - Son Dakika

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Türk Eğitim-Sen ve Türk Ocakları Azerbaycan'a destek açıklaması yaptı.

Gölbaşı Türk Eğitim-Sen ve Türk Ocakları adına, Türk Eğitim-Sen Yönetim Kurulu üyesi İbrahim Suçağı, yaptığı açıklamada, "Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, Ermeni saldırılarına misliyle ve anında cevap vermiştir. Bu saldırılar ve Karabağ işgalinin devamı, Kafkaslardaki barış ve istikrar ortamını bozmaya yönelik tehlikeli girişimlerdir." dedi.

Suçağı, Ermenistan'ın uluslararası anlaşmaları, hak ve hukuku yok sayan bu saldırılarına başta Birleşmiş Milletler olmak üzere uluslararası kuruluşların gerekli tepkiyi vermesi ve uyarıyı yapması gerektiğini kaydetti.