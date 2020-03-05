Adıyaman'dan İdlib'e 2 tır yardım malzemesi gönderildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adıyaman'dan İdlib'e 2 tır yardım malzemesi gönderildi - Son Dakika

Adıyaman'dan İdlib'e 2 tır yardım malzemesi gönderildi

6 saat önce

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinden Suriye'nin İdlib kentindeki ihtiyaç sahipleri için 2 tır yardım malzemesi gönderildi.

Adıyaman'dan İdlib'e 2 tır yardım malzemesi gönderildi, System.String[]

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinden Suriye'nin İdlib kentindeki ihtiyaç sahipleri için 2 tır yardım malzemesi gönderildi.

Gölbaşı Milli Eğitim Müdürlüğü ve Mehmet Tevfik Göksu Anadolu İmam Hatip Lisesinin katkılarıyla ilçedeki tüm okullar ve Hayrat Vakfı tarafından düzenlenen "İdlib'in Yanındayız" yardım kampanyası kapsamında toplanan battaniye ve gıda malzemelerini taşıyan tırların gönderilmesi için tören düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Şeyh Özdemir, burada yaptığı konuşmada, gıda ve battaniye malzemeleri taşıyan 2 tırı Suriye'nin İdlib kentine uğurlayacaklarını söyledi.

Konuşmanın ardından yardım tırları, İlçe Müftüsü Abdullah Yıldırım'ın yaptığı dualar eşliğinde bölgeye hareket etti.

Programa, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Oruç, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Yusuf Uçar, Hayrat Vakfı yetkilileri, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.

Adıyaman, Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 10:02 Kaynak: AA
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