Adıyaman'dan İdlib'e 4 Tır yardım gönderildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adıyaman'dan İdlib'e 4 Tır yardım gönderildi - Son Dakika

Adıyaman'dan İdlib'e 4 Tır yardım gönderildi

6 saat önce

ADIYAMAN Hayrat İnsani Yardım Derneği öncülüğünde toplanan 4 TIR yardım Suriye'nin İdlib kentine gönderildi.

Adıyaman'dan İdlib'e 4 Tır yardım gönderildi, System.String[]

ADIYAMAN Hayrat İnsani Yardım Derneği öncülüğünde toplanan 4 TIR yardım Suriye'nin İdlib kentine gönderildi.

Hayrat İnsani Yardım Derneği öncülüğünde Adıyaman Belediyesi, Adıyaman Sivil Toplum Kuruluşları Platformu üyeleri ve Adıyaman Üniversitesi, tarafından toplanan 4 TIR yardım Suriye'nin İdlib kentine gönderildi.

Programa İl Müftülüğünde Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Turgut, Adıyaman Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Yasin Barutçu, İl Müftülüğü önünde İl Müftüsü Mehmet Taşçı ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

Ülkede kalan halkın sefalet ve açlık içerisinde hayata tutunmaya çalıştıklarını hatırlatan Hayrat Vakfı Adıyaman Temsilcisi İlyas Bıçakçı,"2011 yılında başlayıp ülkemizde hala devam etmekte olan Suriye sorununda yüz binlerce kişi hayatını kaybetmiş, milyonlarca kişi mülteci konumuna düşmüştür. Ülkede kalan halk ise açlık ve sefalet içerisinde hayata tutunmaya çalışmaktadır. Bizler Hayrat Yardım Derneği olarak insanlığın yardım eline muhtaç halde yaşamaya çalışan başta ülkemizde ve Suriye'de olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki mağdur ve mazlum kardeşlerimizi korumak ve kollamayı ana gayemiz haline getirdik. Kim bir kardeşinin dünyada bir ihtiyacını giderirse Allah da ahirette onun ihtiyacını giderir. Komşusu açken tok yatan bizden değildir. Sırrına mazhar olmak için çıktığımız Suriye yolculuğunda 1900'e yakın yardım TIR'ının yanı sıra okullar açıp, çadır kentler, mescitler, yetimhaneler kurduk. Sağlık hizmetleri sunmaya çalıştık. Bugün Adıyaman Hayrat Yardım Derneği Şube Başkanlığımızın öncülüğünde Adıyaman Belediyemizin ve Adıyaman Sivil Toplum Kuruluşları Platformunun katkı sunduğu 4 adet insanı yardım malzemesi taşıyan tırlarımızı İdlib'e ulaştıracağız inşallah"dedi.

Temel gıda malzemeleri, battaniye, ve kıyafetlerden oluşan 4 TIR dolusu yardım İl Müftülüğü önünde İl Müftüsü Mehmet Taşçı'nın okuduğu duanın ardından yola çıktı.


Adıyaman, Hayrat, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 11:18 Kaynak: DHA
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